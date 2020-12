Salah apre all’addio al Liverpool | “Testa ai Reds ma Real Madrid e Barcellona…”

Leggi su itasportpress

(Di sabato 19 dicembre 2020) Lunga ed interessante intervista rilasciata dell'attaccante delMohamedai microfoni di AS. L'egiziano ex anche della Roma ha parlato del presente ma non ha dimenticato di dare uno sguardo al passato e soprattutto al futuro con le porte aperte ad un cambio di maglia nelle prossime stagioni.: passato, presente e futurocaption id="attachment 1020807" align="alignnone" width="692", Getty Images/captionParte subito da una premessa: "Il mio futuro è in mano al". E parlando di mercato e della possibilità di andare via, magari direzione Spagna: "Cosa penso dele del Barcellona? Beh, penso chee Barcellona siano i migliori club in Liga. Non sappiamo mai cosa succederà in futuro, ma ...