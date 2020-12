Parma-Juventus, Morata: “Il livello del campionato è alto, sarà un match difficile. Serie A? Si può vincere così” (Di sabato 19 dicembre 2020) Alle 20.45, Parma-Juventus, chiuderà il sabato di anticipi della tredicesima giornata del campionato di Serie AL'attaccante della squadra bianconera, Alvaro Morata, intervistato da JTV, ha presentato così il match di stasera contro i ducali. Di seguito le dichiarazioni dello spagnolo.Vibonese-Palermo, crocevia con vista playoff: la compagine rosanero in cerca di continuità, sfida insidiosa al “Luigi Razza”"sarà una partita difficile di sicuro, quest’anno il livello è molto alto, ma penso che noi siamo sulla strada gusta. Quest’anno abbiamo perso dei punti per dei nostri errori, ma credo che basti un po’ più di cattiveria, però bisogna iniziare a vincere tutte le partite in ... Leggi su mediagol (Di sabato 19 dicembre 2020) Alle 20.45,, chiuderà il sabato di anticipi della tredicesima giornata deldiAL'attaccante della squadra bianconera, Alvaro, intervistato da JTV, ha presentatoildi stasera contro i ducali. Di seguito le dichiarazioni dello spagnolo.Vibonese-Palermo, crocevia con vista playoff: la compagine rosanero in cerca di continuità, sfida insidiosa al “Luigi Razza”"una partitadi sicuro, quest’anno ilè molto, ma penso che noi siamo sulla strada gusta. Quest’anno abbiamo perso dei punti per dei nostri errori, ma credo che basti un po’ più di cattiveria, però bisogna iniziare atutte le partite in ...

romeoagresti : #Juventus: #Dybala non farà parte della lista dei convocati per la trasferta di Parma a causa di un affaticamento m… - juventusfc : ?? «Il Parma è una squadra in crescita. Servirà massima attenzione» Mister @Pirlo_official presenta #ParmaJuve L'… - romeoagresti : #Juventus: #Arthur, a causa della forte contusione alla coscia destra rimediata contro l’Atalanta, non è stato conv… - DeportesRCN : Parma vs Juventus EN VIVO ONLINE: Serie A 2020-21 - effesala : In diretta su -