Gabriele Cirilli, toccante ricordo: “I miei meravigliosi angeli” (Di sabato 19 dicembre 2020) L’amatissimo artista, Gabriele Cirilli, ha commosso i fan con un ricordo toccante che ha scelto di condividere con il pubblico: “I miei meravigliosi angeli”. Gabriele Cirilli, il toccante ricordo: “I miei meravigliosi angeli” (fonte Instagram)Gabriele Cirilli non ha certo bisogno di presentazioni: è uno degli artisti più amati e seguiti del mondo dello spettacolo. Il suo profilo Instagram conta quasi centomila follower, con i quali il comico interagisce regalando sempre momenti di grande divertimento ed emozione. Basti pensare alle iconiche sfide lanciate qualche tempo fa, nel corso della sua partecipazione a Tale e ... Leggi su altranotizia (Di sabato 19 dicembre 2020) L’amatissimo artista,, ha commosso i fan con unche ha scelto di condividere con il pubblico: “I”., il: “I” (fonte Instagram)non ha certo bisogno di presentazioni: è uno degli artisti più amati e seguiti del mondo dello spettacolo. Il suo profilo Instagram conta quasi centomila follower, con i quali il comico interagisce regalando sempre momenti di grande divertimento ed emozione. Basti pensare alle iconiche sfide lanciate qualche tempo fa, nel corso della sua partecipazione a Tale e ...

domenicalive : Gabriele Cirilli parla di Gigi Proietti a #DomenicaLive: 'Lui disse a mio padre di lasciarmi fare l'attore' - iPhaele : Pazzesco Gabriele Cirilli #SanremoGiovani - al_vetriolo : Riccardo Rossi is the new Gabriele Cirilli #SanremoGiovani #Sanremo2021 - domenicalive : Gabriele Cirilli racconta la sua vita prima di fare l'attore #DomenicaLive - nico_lai93 : RT @domenicalive: Da allora non si sono più lasciati #DomenicaLive -