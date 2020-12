Calciomercato Juventus, a gennaio Pirlo dirà addio ad un centrocampista (Di sabato 19 dicembre 2020) Andrea Pirlo sarà costretto a salutare Sami Khedira. Il centrocampista della Juventus piace all’Everton di Carlo Ancelotti. Il futuro di Khedira è lontano da Torino. Poco, ma sicuro. Il centrocampista tedesco è destinato a dire addio alla Juventus già nella sessione invernale di Calciomercato. E’ oramai fuori dal progetto tecnico di Andrea Pirlo e, quasi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 19 dicembre 2020) Andreasarà costretto a salutare Sami Khedira. Ildellapiace all’Everton di Carlo Ancelotti. Il futuro di Khedira è lontano da Torino. Poco, ma sicuro. Iltedesco è destinato a direallagià nella sessione invernale di. E’ oramai fuori dal progetto tecnico di Andreae, quasi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

