Bundesliga | Follia di Thuram | Sputo in faccia all’avversario in piena pandemia (Di domenica 20 dicembre 2020) Gesto folle di Marcus Thuram che, in Borussia Monchengladbach-Hoffenheim, è stato espulso per aver sputato sul viso dell’avversario Stefan Posch. Nell’ultimo periodo, si è parlato tanto di Marcus Thuram, figlio d’arte dell’ex Juventus Lilian, per le sue qualità di calciatore. L’attaccante del Borussia Monchengladbach è però salito ora agli onori della cronaca per un gesto folle e vergognoso. L'articolo Bundesliga Follia di Thuram Sputo in faccia all’avversario in piena pandemia proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 20 dicembre 2020) Gesto folle di Marcusche, in Borussia Monchengladbach-Hoffenheim, è stato espulso per aver sputato sul viso dell’avversario Stefan Posch. Nell’ultimo periodo, si è parlato tanto di Marcus, figlio d’arte dell’ex Juventus Lilian, per le sue qualità di calciatore. L’attaccante del Borussia Monchengladbach è però salito ora agli onori della cronaca per un gesto folle e vergognoso. L'articolodiininproviene da www.meteoweek.com.

Gesto folle di Marcus Thuram che, in Borussia Monchengladbach-Hoffenheim, è stato espulso per aver sputato sul viso dell'avversario Posch.

Gesto folle di Marcus Thuram che, in Borussia Monchengladbach-Hoffenheim, è stato espulso per aver sputato sul viso dell'avversario Posch.Al 79' di Borussia M.-Hoffenheim il giovane attaccante francese ha lasciato i suoi compagni in dieci reagendo nel peggiore dei modi alle provocazioni di Posch. Su Instagram il post di scuse: "Accetto ...