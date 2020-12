Amici 20 | Maria De Filippi rimprovera i ragazzi | la casa è in pessime condizioni

Leggi su kontrokultura

(Di sabato 19 dicembre 2020) La conduttrice hato iper come stanno gestendo e tenendo lain cui vivono. Ecco che cosa è successo.20:DeLa nuova edizione didiDeha molte novità. Una di queste è dovuta alla situazione legata al Covid. Per poter andare avanti con il programma in tranquillità i 16della classe di20 sono stati isolati in unae dovranno vivere lì senza interazioni con l’esterno per rimanere al sicuro dal contagio. Per evitare rischi dovranno fare tutto da soli, dal mangiare al pulire. Tuttavia, sembra che i concorrenti abbiano sottovalutato la cosa. ...