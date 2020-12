Formula 1, Toto Wolff rinnova fino al 2023 (Di venerdì 18 dicembre 2020) La Mercedes non è più azionista di maggioranza del team di campione del mondo di F.1; entra la Ineos come azionista e Toto Wolff resta per altri tre anni come amministratore delegato e responsabile ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 18 dicembre 2020) La Mercedes non è più azionista di maggioranza del team di campione del mondo di F.1; entra la Ineos come azionista eresta per altri tre anni come amministratore delegato e responsabile ...

SkySportF1 : Mercedes, Toto Wolff rinnova e aumenta le sue quote di azioni nel team al 33% #SkyMotori #F1 #Formula1 - Fprime86 : RT @SkySportF1: Mercedes, Toto Wolff rinnova e aumenta le sue quote di azioni nel team al 33% #SkyMotori #F1 #Formula1 - dinoadduci : Toto Wolff rinnova fino al 2023. Ineos il nuovo azionista Mercedes che vende quote - pasotti_ : RT @SkySportF1: Mercedes, Toto Wolff rinnova e aumenta le sue quote di azioni nel team al 33% #SkyMotori #F1 #Formula1 - PaoloBMb70 : RT @SkySportF1: Mercedes, Toto Wolff rinnova e aumenta le sue quote di azioni nel team al 33% #SkyMotori #F1 #Formula1 -