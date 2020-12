Coronavirus: Conte, 'forte preoccupazione per impennata in periodo natalizio' (Di venerdì 18 dicembre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 18 dicembre 2020) su Notizie.it.

fattoquotidiano : Coronavirus, il presidente Conte illustra le nuove misure per le feste natalizie. Segui la diretta - repubblica : Conte: 'Al lavoro per consentire il ritorno in classe il prima possibile' - RaiNews : Dal Cdm via libera a regole per Natale #coronavirus - TV7Benevento : Coronavirus: Conte, 'v-day 27 dicembre, nel vaccino certezza di chiudere capitolo'... - TV7Benevento : Coronavirus: Conte, 'forte preoccupazione per impennata in periodo natalizio'... -