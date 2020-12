Quando partiranno i vaccini Covid-19 in Italia? Già 3 giorni a dicembre (Di giovedì 17 dicembre 2020) Quando partiranno i vaccini Covid-19 in Italia? Ci sono ottime notizie su questo fronte, comunicate nella mattinata di oggi 17 dicembre da Ursula vor der Layen, presidente della Commissione europea. Già entro la fine di dicembre comincerà la somministrazione delle fiale contro il nuovo coronavirus in tutti i paesi dell’Unione, senza alcuna distinzione e dunque anche in Italia. Come visibile nel tweet di soli pochi minuti fa, proprio Ursula von der Layen ha comunicato che la campagna di vaccinazione avrà la sua anteprima il prossimo 27 dicembre, per continuare poi nei giorni 28 e 29 dicembre. La presidente della Commissione europea ha annunciato il momento cruciale dell’Europa, parlando della ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 17 dicembre 2020)-19 in? Ci sono ottime notizie su questo fronte, comunicate nella mattinata di oggi 17da Ursula vor der Layen, presidente della Commissione europea. Già entro la fine dicomincerà la somministrazione delle fiale contro il nuovo coronavirus in tutti i paesi dell’Unione, senza alcuna distinzione e dunque anche in. Come visibile nel tweet di soli pochi minuti fa, proprio Ursula von der Layen ha comunicato che la campagna di vaccinazione avrà la sua anteprima il prossimo 27, per continuare poi nei28 e 29. La presidente della Commissione europea ha annunciato il momento cruciale dell’Europa, parlando della ...

