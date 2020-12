Pensioni invalidità 2020, Sibilia ultime su aumento: Risultato raggiunto (Di giovedì 17 dicembre 2020) Nei giorni scorsi l’onorevole Carlo Sibilia, Movimento 5 Stelle, ha scritto un post sul suo profilo Facebook dal titolo ‘aumento Pensioni invalidità: Risultato raggiunto’, a corredo vi é un immagine che lo ritrae e riprende lo stesso concetto. Moltissimi cittadini hanno però commentato sotto alle parole dell’onorevole, alcuni, pochi per la verità, hanno ringraziato per il primo passo fatto ed hanno elogiato il Movimento per il Risultato ottenuto, altri hanno fatto presente che tutto é dipeso dalla Corte Costituzionale che ha imposto al Governo, indipendentemente dal colore politico, di procedere con il rispetto delle sentenza, ed altri si fermano invece, infastiditi e basiti, sulla frase ‘Risultato raggiunto’. Tra questi gli invalidi ... Leggi su pensionipertutti (Di giovedì 17 dicembre 2020) Nei giorni scorsi l’onorevole Carlo, Movimento 5 Stelle, ha scritto un post sul suo profilo Facebook dal titolo ‘’, a corredo vi é un immagine che lo ritrae e riprende lo stesso concetto. Moltissimi cittadini hanno però commentato sotto alle parole dell’onorevole, alcuni, pochi per la verità, hanno ringraziato per il primo passo fatto ed hanno elogiato il Movimento per ilottenuto, altri hanno fatto presente che tutto é dipeso dalla Corte Costituzionale che ha imposto al Governo, indipendentemente dal colore politico, di procedere con il rispetto delle sentenza, ed altri si fermano invece, infastiditi e basiti, sulla frase ‘’. Tra questi gli invalidi ...

carlosibilia : Aumento pensioni di invalidità: risultato raggiunto Per circa 200.000 cittadini in condizioni di invalidità verrà r… - LobbaLuisa : RT @genx52: @MatteoRichetti #vergognarichetti aboliamo anche le pensioni di invalidità perché ci sono i finti ciechi e finti paralitici com… - Simo07827689 : RT @genx52: @MatteoRichetti #vergognarichetti aboliamo anche le pensioni di invalidità perché ci sono i finti ciechi e finti paralitici com… - susiestini : @Teresa_La_Vispa E sicuramente prende il reddito di cittadinanza visto che non si cumula con le pensioni di invalidità - icaro_diretto : RT @pieroomega: Si può essere peggio di @CarloCalenda? Difficile, ma questo personaggetto che rappresenta il 2% sembra riuscirci molto bene… -