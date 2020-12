Scopre che il figlio chirurgo è gay e paga un criminale per “spezzargli le mani” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Scopre che il figlio chirurgo è gay e paga qualcuno per spezzargli le mani “Un giorno esco dallo studio e mi avvicina un tizio. Mi dice che mio padre l’ha pagato per spezzarmi le mani. Mi dice anche che non ha nessuna voglia di farlo, gli sono sembrato un bravo ragazzo e non vuole rovinarmi la vita”, è l’agghiacciante racconto che un chirurgo di Torino ha reso al quotidiano La Stampa. Nell’intervista al quotidiano il medico spiega che suo padre aveva deciso di “punirlo” dopo aver scoperto, attraverso una foto che lo ritraeva insieme a un attore pubblicata da un rotocalco francese, della sua omosessualità. Condividere pubblicamente tramite l’immagine visibile a tutti sulla rivista quella che aveva considerato un’umiliazione sarebbe ... Leggi su tpi (Di mercoledì 16 dicembre 2020)che ilè gay equalcuno perle“Un giorno esco dallo studio e mi avvicina un tizio. Mi dice che mio padre l’hato per spezzarmi le. Mi dice anche che non ha nessuna voglia di farlo, gli sono sembrato un bravo ragazzo e non vuole rovinarmi la vita”, è l’agghiacciante racconto che undi Torino ha reso al quotidiano La Stampa. Nell’intervista al quotidiano il medico spiega che suo padre aveva deciso di “punirlo” dopo aver scoperto, attraverso una foto che lo ritraeva insieme a un attore pubblicata da un rotocalco francese, della sua omosessualità. Condividere pubblicamente tramite l’immagine visibile a tutti sulla rivista quella che aveva considerato un’umiliazione sarebbe ...

