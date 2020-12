Ultime Notizie Roma del 15-12-2020 ore 11:10 (Di martedì 15 dicembre 2020) Romadailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio ascolteremo tutti i partiti per fare in modo che l’azione di governo riparte in modo più quei suoi condiviso lo dice il premier Giuseppe Conte alla stampa parlando della verifica di governo e sottolineando che l’esecutivo deve andare avanti ma a certe condizioni non è qualsiasi cotto Si può governare solo se c’è fiducia reciproca Conte Inoltre per annuncia nuove restrizioni abbiamo già predisposto un piano dedicato specificatamente le feste natalizie ci stiamo riflettendo dobbiamo scongiurare una terza Ondata oggi a Palazzo Chigi con tre vedrà Renzi la delegazione di Leuca ieri Movimento 5 Stelle PD non hanno caldeggiato l’ipotesi di un rimpasto l’indice di contagiosità del nuovo coronavirus torna a salire 089 a fronte di un lieve calo dei contagi le vittime hanno superato quota ... Leggi su romadailynews (Di martedì 15 dicembre 2020)dailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio ascolteremo tutti i partiti per fare in modo che l’azione di governo riparte in modo più quei suoi condiviso lo dice il premier Giuseppe Conte alla stampa parlando della verifica di governo e sottolineando che l’esecutivo deve andare avanti ma a certe condizioni non è qualsiasi cotto Si può governare solo se c’è fiducia reciproca Conte Inoltre per annuncia nuove restrizioni abbiamo già predisposto un piano dedicato specificatamente le feste natalizie ci stiamo riflettendo dobbiamo scongiurare una terza Ondata oggi a Palazzo Chigi con tre vedrà Renzi la delegazione di Leuca ieri Movimento 5 Stelle PD non hanno caldeggiato l’ipotesi di un rimpasto l’indice di contagiosità del nuovo coronavirus torna a salire 089 a fronte di un lieve calo dei contagi le vittime hanno superato quota ...

