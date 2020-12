Inter, rinnovi di contratti solo a fine stagione: Conte approva (Di martedì 15 dicembre 2020) Cambiata la politica sui rinnovi di contratti in casa Inter Sono rimandati a fine stagione i discorsi legati ai rinnovi di contratti dei giocatori dell’Inter. Cambio di strategia dunque con il club nerazzurro che vuole i giocatori concentrati sul campo. “La politica dell’ad Marotta e del ds Ausilio, benedetta da Conte, non cambia. I rinnovi degli accordi in essere si possono anche discutere con gli agenti durante le settimane del campionato e delle coppe, ma è “vietato” arrivare alla fumata bianca e all’annuncio quando il pallone rotola perché chi firma (è questa la teoria in viale della Liberazione e alla Pinetina) perde fame e motivazioni”. Internazionalecinema fonte foto ... Leggi su intermagazine (Di martedì 15 dicembre 2020) Cambiata la politica suidiin casaSono rimandati ai discorsi legati aididei giocatori dell’. Cambio di strategia dunque con il club nerazzurro che vuole i giocatori concentrati sul campo. “La politica dell’ad Marotta e del ds Ausilio, benedetta da, non cambia. Idegli accordi in essere si possono anche discutere con gli agenti durante le settimane del campionato e delle coppe, ma è “vietato” arrivare alla fumata bianca e all’annuncio quando il pallone rotola perché chi firma (è questa la teoria in viale della Liberazione e alla Pinetina) perde fame e motivazioni”.nazionalecinema fonte foto ...

