Il caso di Carlo Gilardi: rinchiuso in una Rsa contro la sua volontà (Di martedì 15 dicembre 2020) Il caso di Carlo Gilardi, il 90enne rinchiuso in una Rsa, è stato sollevato dal programma 'Le Iene' ed è diventato un caso nazionale. (Screenshot video)La storia di Carlo Gilardi sta commuovendo mezza Italia da quando è stata presentata per la prima volta da 'Le Iene'. Nella puntata di questa sera, il programma torna nuovamente a raccontare il suo caso che, nel frattempo è finito sulla cronaca nazionale e perfino in Parlamento. Leggi anche -> Vaccino Moderna, Burioni: "Blocca anche la trasmissione, il virus è finito" La storia di Carlo Gilardi Carlo Gilardi è un 90enne di Airuno, in provincia di Lecco, che si è visto privare la propria libertà in modo inaspettato e ...

