Giga in più a Natale, la risposta alla richiesta di «videochiamate gratis» della ministra Pisano (Di martedì 15 dicembre 2020) Le principali compagnie telefoniche italiane hanno accolto – ovviamente adattandola ai tempi che stiamo vivendo – il suggerimento della ministra dell'Innovazione tecnologica Paola Pisano, che aveva lanciato un appello affinché – per favorire il distanziamento sociale nel corso delle festività natalizie – le stesse compagnie telefoniche concedessero «videochiamate gratuite» ai loro clienti. Così Vodafone, Tim e Wind/Tre hanno comunicato che, per la vigilia di Natale e per tutto il 25 dicembre, le compagnie telefoniche metteranno a disposizione dei Giga gratuiti per i clienti.

EmaCymru : @sonoclaudio @PaolaPisano_Min Lo so...ma l'offerta di 'piu giga per tutti' la trovo al limite dell'offensivo... - sonoclaudio : @EmaCymru @PaolaPisano_Min Non credo. Però, in Italia ci sono milioni di persone che non hanno una connessione dece… - xchocolatemilk : La WindTre che continua a mandarmi messaggi di giga illimitati, minuti ecc MA AVETE CAPITO CHE LA VOSTRA RETE NON F… - sonoclaudio : A #Natale, più giga per tutti. Il regalo, agli italiani, delle #compagnie #telefoniche e della @PaolaPisano_Min - manuelblu : Stavolta Vodafone si fa apprezzare e mi regala 50 giga in più al mese x 6 mesi -