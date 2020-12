Tommaso Zorzi: la promessa in diretta al GF Vip sconvolge Sonia Lorenzini (Di martedì 15 dicembre 2020) Tommaso Zorzi fa una promessa in diretta al Grande Fratello Vip 2020 dopo la lite infuocata con Sonia Lorenzini e la sconvolge. Tommaso Zorzi fa un passo indietro nei confronti di Sonia Lorenzini durante la diretta della puntata del Grande Fratello Vip 2020 in onda il 14 dicembre. Alfonso Signorini, dopo aver mostrato un filmato L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 15 dicembre 2020)fa unainal Grande Fratello Vip 2020 dopo la lite infuocata cone lafa un passo indietro nei confronti didurante ladella puntata del Grande Fratello Vip 2020 in onda il 14 dicembre. Alfonso Signorini, dopo aver mostrato un filmato L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

GrandeFratello : 'Io sono fuori che ti aspetto a prescindere: un amico sta ancora più vicino a te. Sono tuo amico a prescindere da t… - harrysvart : RT @oocgfvip5: Tommaso Zorzi: “chi sarebbe per te il più antipatico e perché proprio Sonia?” #GFVIP - distessy : Tommy e Fra come Sandra e Raimondo mi mancavano troppo?? Francesco Maria Oppini e Tommaso Zorzi sempre un passo avan… - milly_jk_ : RT @_luana0_: io innamorata di tommaso zorzi. #gfvip - zorzi_oppini : Francesco lasciati dire che ti sei salvato in calcio d’angolo, se non avessi salutato Tommaso ti avrebbe fatto una… -