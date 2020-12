Paolo Rossi, la moglie Federica Cappelletti parla dopo il furto in casa: 'Mi è stata tolta una cosa importante' (Di lunedì 14 dicembre 2020) di la moglie Federica Cappelletti ha trovato la casa svaligiata. Uno sfregio che si aggiunge al dolore per la perdita del campione del Mundial '82. La sua prima reazione è stata quella di non voler ... Leggi su leggo (Di lunedì 14 dicembre 2020) di laha trovato lasvaligiata. Uno sfregio che si aggiunge al dolore per la perdita del campione del Mundial '82. La sua prima reazione èquella di non voler ...

Agenzia_Ansa : Furto in casa di Paolo Rossi. Abitazione di Bucine svaligiata nel giorno dei funerali #ANSA - MediasetTgcom24 : Furto in casa di Paolo Rossi, nel giorno dei suoi funerali - chetempochefa : «Voglio dire ai giovani, ai ragazzi, che uno qualsiasi, uno normale, può farcela. Non ero un fenomeno atletico, non… - NardinhoNardo : @TgLa7 Si sono dimenticati addirittura di Paolo Rossi che ci ha regalato un Mondiale, ma non di Maradona. Povera Italia???? - Nifos : RT @VittorioSgarbi: Se Maradona nella sua potenza era come Caravaggio, Paolo Rossi nella sua eleganza e armonia era come Raffaello. Ed è m… -