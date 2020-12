La seconda ondata affonda anche il consenso: pagelle dolorose per il governo (Di lunedì 14 dicembre 2020) I sondaggi vedono Fratelli d'Italia a poco più di tre punti dal Pd. Cresce il partito di Carlo Calenda mentre le fibrillazioni sul governo pesano su Matteo Renzi: Italia Viva scende ancora Leggi su today (Di lunedì 14 dicembre 2020) I sondaggi vedono Fratelli d'Italia a poco più di tre punti dal Pd. Cresce il partito di Carlo Calenda mentre le fibrillazioni sulpesano su Matteo Renzi: Italia Viva scende ancora

Analisi dei 21 parametri presi in considerazione dall’Iss per decidere il colore delle regioni. In Fvg sono critici i dati ospedalieri: oltre soglia i ricoveri in terapia intensiva e nei reparti ... Recovery Plan. Associazioni e sindacati chiedono investimento di almeno 30 miliardi per la sanità

Lo abbiamo visto nel corso della prima micidiale ondata e ancor più ora con la marea della seconda fase". Così in una nota diverse associazioni del comparto sanità e i sindacati Cgil, Cisl e Uil.