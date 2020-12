Il Tar riapre le scuole a Crotone: domani si torna a scuola (Di lunedì 14 dicembre 2020) Vincono i genitori. Dopo la decisione che ha interessato Rende (Cosenza) dove gli studenti sono rientrati a scuola oggi, domani riapriranno tutti gli istituti scolastici di Crotone. Lo ha disposto il Tar della Calabria accogliendo il ricorso con il quale 25 genitori di alunni Crotonesi chiedevano la sospensione dell’ordinanza emessa dal sindaco di Crotone Vincenzo Voce che prevedeva la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado dal 9 al 22 dicembre prossimo. Per il presidente del Tar Giancarlo Pennetti “l’indiscriminata chiusura di tutte le scuole sul territorio del comune di Crotone rappresenta una misura non proporzionata e viziata da un’istruttoria insufficiente”. I giudici amministrativi ricordano che “le scelte operate a livello statale sono ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 14 dicembre 2020) Vincono i genitori. Dopo la decisione che ha interessato Rende (Cosenza) dove gli studenti sono rientrati aoggi,riapriranno tutti gli istituti scolastici di. Lo ha disposto il Tar della Calabria accogliendo il ricorso con il quale 25 genitori di alunnisi chiedevano la sospensione dell’ordinanza emessa dal sindaco diVincenzo Voce che prevedeva la chiusura delledi ogni ordine e grado dal 9 al 22 dicembre prossimo. Per il presidente del Tar Giancarlo Pennetti “l’indiscriminata chiusura di tutte lesul territorio del comune dirappresenta una misura non proporzionata e viziata da un’istruttoria insufficiente”. I giudici amministrativi ricordano che “le scelte operate a livello statale sono ...

