"Giusto 3 o 4 ministri", "È la sua opinione". De Luca e Fazio, battibecco senza precedenti: in tv volano queste parole (Di lunedì 14 dicembre 2020) Un botta e risposta tra Fabio Fazio e Vincenzo De Luca. Il governatore della Campania, ospite a Che Tempo Che Fa nella puntata di domenica 13 dicembre, non le ha mandate a dire al governo: "Il Presidente del Consiglio ha detto che ha i migliori ministri del mondo, con un atto di fine umorismo, io credo che abbiamo 3 o 4 ministri di grande valore. Il resto francamente mi pare arte povera", ha esordito il governatore della Campania alterando il conduttore di Rai 3. "Questa - ha tuonato Fazio - è la sua opinione, l'arte povera intanto è assolutamente encomiabile ed è preziosissima, ha un valore inestimabile, quindi la vedrei come un complimento". "Nei musei sì, nel governo un po' meno", non si è fatta attendere la risposta del presidente di Regione del Pd.

