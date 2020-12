Attaccata petroliera a Gedda | i ribelli yemeniti aumentano la pressione sui sauditi

(Di martedì 15 dicembre 2020) Non ci sono state rivendicazioni ma ben pochi dubitano del coinvolgimento deinel nuovo attacco contro, sul Mar Rosso. Ieri alle prime luci del giorno una, la Bw Rhine, battente bandiera di Singapore, ormeggiata nell’area di scarico del porto di, è statada una imbarcazione carica di esplosivo, forse pilotata da comandi a distanza. Tutti e 22 i membri dell’equipaggio sono rimasti illesi. L’esplosione non ha causato danni significativi, ha solo innescato un piccolo … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Non ci sono state rivendicazioni ma ben pochi dubitano del coinvolgimento dei ribelli yemeniti nel nuovo attacco contro Gedda, sul Mar Rosso. Ieri alle prime luci del giorno una petroliera, la Bw Rhin ...Un "atto terroristico" compiuNto per mezzo di una "imbarcazione-bomba", che non ha provocato vittime. Questa la ricostruzione del governo saudita di un attacco avvenuto nella notte tra domenica e lune ...