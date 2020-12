Coronavirus | 19 903 casi e 649 morti L’Iss | «I contagi sono ancora troppo alti»

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 12 dicembre 2020)19.903 i nuovidain Italia resi noti oggi secondo i dati contenuti nel bollettino del ministero della Salute. Da ieristati registrati altri 649, che portano il totale a 64.036 dall’inizio dell’emergenza legata alla pandemia. Inoltre 24728i guariti. Infine 3.199in terapia intensiva (-66 rispetto a ieri ) e 28.066 i ricoverati (-496).: «L’incidenza deiCovid è 193 per 100mila abitanti,alta». L’Rt in Italia scende a 0,82 madiverse regioni a rischio alto. Da domenica Lombardia, Piemonte, Calabria e Basilicata entrano in zona gialla. L’Abruzzo torna in zona arancione da domenica, per un giorno è in zona ...