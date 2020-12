Colpo del Verona all'Olimpico, Lazio battuta 2-1 (Di sabato 12 dicembre 2020) Il primo tempo tra Lazio e Verona finisce 0-1. Al 45' Lazzari a causa di una deviazione sbagliata su un tiro di Dimarco fa autogol. Il tiro di Dimarco sarebbe andato fuori ma grazie a Lazzari è andato ... Leggi su globalist (Di sabato 12 dicembre 2020) Il primo tempo trafinisce 0-1. Al 45' Lazzari a causa di una deviazione sbagliata su un tiro di Dimarco fa autogol. Il tiro di Dimarco sarebbe andato fuori ma grazie a Lazzari è andato ...

Ultime Notizie dalla rete : Colpo del Colpo del Verona all'Olimpico, Lazio battuta 2-1 Globalist.it Lazio-Verona 1-2: Lazzari e Radu anticipano i regali. Juric ringrazia e sbanca l'Olimpico

39'pt Primo tiro nello specchio della porta della partita: è del Verona, che se ne va a sinistra con Velose che trova Tameze: colpo di tacco che non impensierisce Reina. 37'pt Juric cerca di soffocare ...

Lazio-Verona 1-2, gol e highlights: colpo Hellas con autorete di Lazzari e Tameze. A Inzaghi non basta Caicedo | Video

Colpaccio del Verona all'Olimpico contro la Lazio , nel match valevole per l'undicesima giornata di Serie A . Sabato 12 dicembre ...

