Prove di lezione per scacciare i dubbi. Ecco come scegliere l'università

Spesso gli studenti del liceo escono più confusi di prima dagli open day dei grandi atenei. università Cattolica, dopo l'Open Week di novembre, mette a disposizione momenti di approfondimento sui singoli corsi e con il 2021 organizza simulazioni di lezioni che aiutano i ragazzi a chiarirsi le idee Fino all'anno scorso erano sinonimo di aule piene e assembramenti. Oggi, invece, gli open day sono webinar ma a volte sono momenti in cui si generano più dubbi che risposte negli studenti che li frequentano. Quanti, durante il liceo, sono usciti da questi incontri con più domande di prima? Per aiutare i ragazzi in un momento chiave delle loro carriere, il servizio di Orientamento dell'università Cattolica ha pensato a percorsi per accompagnarli nel modo più completo e chiaro possibile verso la scelta finale. «È da qualche anno che penso di ...

Università Cattolica, dopo l’Open Week di novembre, mette a disposizione approfondimenti sui singoli corsi e con il 2021 organizza simulazioni che aiutano i ragazzi a chiarirsi le idee ...

Priorità alla scuola, da oggi a domenica sit-in e lezioni all’aperto contro la Dad

Continua la mobilitazione per il rientro al 100% a scuola con le lezioni in presenza e in sicurezza dentro e fuori le classi. Da oggi a domenica il movimento «Priorità alla scuola» ha convocato presid ...

Università Cattolica, dopo l'Open Week di novembre, mette a disposizione approfondimenti sui singoli corsi e con il 2021 organizza simulazioni che aiutano i ragazzi a chiarirsi le idee ...Continua la mobilitazione per il rientro al 100% a scuola con le lezioni in presenza e in sicurezza dentro e fuori le classi. Da oggi a domenica il movimento «Priorità alla scuola» ha convocato presid ...