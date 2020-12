Giulia Salemi, sfogo choc al “GF Vip”: «Ho dovuto denunciare i miei genitori» (Di venerdì 11 dicembre 2020) Giulia Salemi ha confidato di aver denunciato i suoi genitori. L’influencer ha parlato alla modella sudamericana Dayane Mello nella Casa del “Grande Fratello Vip” del rapporto con la madre e il padre, facendo una dolorosa confessione sul loro divorzio. Dichiarazioni mai fatte prima d’ora riportate anche da siti come “Blogtivvu” e “La nostra tv”. leggi anche l’articolo —> Giulia Salemi, confessione sulla sfera intima: «Mai provato piacere, ho sempre finto» Giulia Salemi sfogo choc al “GF Vip”: «Ho dovuto denunciare i miei genitori» «Io ho il mio lato giocoso, ironico, come mio papà, da mia mamma ho preso la determinazione e la ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 11 dicembre 2020)ha confidato di aver denunciato i suoi. L’influencer ha parlato alla modella sudamericana Dayane Mello nella Casa del “Grande Fratellodel rapporto con la madre e il padre, facendo una dolorosa confessione sul loro divorzio. Dichiarazioni mai fatte prima d’ora riportate anche da siti come “Blogtivvu” e “La nostra tv”. leggi anche l’articolo —>, confessione sulla sfera intima: «Mai provato piacere, ho sempre finto»al “GF: «Ho» «Io ho il mio lato giocoso, ironico, come mio papà, da mia mamma ho preso la determinazione e la ...

Gio_r_gi : RT @oocgfvip5: Giulia Salemi: “quando scrivevi 80 voglia disco...” selvaggia Roma: “mparire” Giulia Salemi: “festa in inglese” Stefania: “i… - OrlandoGFVIP : RT @oocgfvip5: Giulia Salemi: “quando scrivevi 80 voglia disco...” selvaggia Roma: “mparire” Giulia Salemi: “festa in inglese” Stefania: “i… - SaraSanfi : RT @Okkeii_: io come Giulia Salemi quando provo a fare qualcosa di serio: #gfvip - moonflovers : RT @oocgfvip5: Giulia Salemi: “quando scrivevi 80 voglia disco...” selvaggia Roma: “mparire” Giulia Salemi: “festa in inglese” Stefania: “i… - fluffymendes : Penso che solo a Giulia Salemi sia piaciuto Emily in Paris. Ne parla manco fosse la serie dell’anno #gfvip -