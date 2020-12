Uomini e Donne | ex tronista confessa | “Ho infranto il regolamento”

Fedez : Onorato di essere tra le 20 donne e uomini dell’anno, grazie ?@VanityFairIt? ?????? Grazie a questo numero, una donaz… - matteosalvinimi : Roy Biasi, sindaco da poco eletto a Taurianova con una lista della Lega, ha la mia stima e sarà tra i protagonisti… - TNannicini : Prima ministra della nostra Repubblica, Tina Anselmi ha dato il nome a legge sulla parità nel lavoro tra donne e uo… - UnTemaAlGiorno : RT @5e5curioso1965: #cosaÈsuccesso? Perché stiamo tornando a tempi in cui l'odio è la misura di tutto? L'odio, non l'amore? Perché per mise… - blogtivvu : #GFVip, Andrea Zelletta svela di avere violato il regolamento di Uomini e Donne: ecco cosa ha fatto -

Ultime Notizie dalla rete : Uomini Donne

Un famoso ex tronista di Uomini e Donne ha fatto una rivelazione importante che riguarda la violazione del regolamento. Scopriamone di più. Nelle scorse ore un ex tronista della trasmissione Uomini e ...Nota per aver partecipato al Grande Fratello nel 2015 e per essere stata successivamente una tronista di Uomini e Donne (si ritirò in breve tempo a ...Uno degli ex tronisti di Uomini e Donne si è lasciato andare in una rivelazione che riguarda il programma e la violazione del regolamento. Andrea Zelletta infatti, attuale concorrente del Grande Fratello Vip, ha parlato con i suoi amici e coinquilini della casa più spiata d’Italia della sua partecipazione a questo famosissimo show. . Zelletta sarebbe stato protagonista di una dichiarazione ...Andrea Zelletta confessa ai suoi compagni all’interno della casa del Grande Fratello Vip di aver preso in giro la redazione di Uomini e Donne e la stessa Maria De Filippi. L’ex tronista, senza peli sulla lingua rivela cosa ha realmente fatto durante tutto il suo percorso senza però, raccontarlo agli autori.di Eleonora Gasparini 10 agosto 2020 L'ex tronista di Uomini e Donne, Luca Dorigo, si lascia andare a una confessione inaspettata. Luca Dorigo è stato tronista per ben tre volte a Uomini e Donne.