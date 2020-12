Spostamenti tra Comuni a Natale | il dietrofront del governo | saranno consentiti | provvedimento in arrivo

Agenzia_Ansa : Il governo apre sugli spostamenti tra i comuni a #Natale #ANSA - francescoseghez : Leggo ora degli spostamenti vietati tra comuni (magari di 1.000 abitanti e confinanti) ma consentiti nello stesso c… - TgLa7 : #Conte apre riflessione su spostamenti tra Comuni a Natale. Si valuta estensione possibilità di spostarsi - notiziae : #PalazzoChigi ha deciso: saranno consentiti gli spostamenti tra Comuni a #Natale, #SantoStefano e #Capodanno. In ar… - JohSogos : RT @LegaSalvini: ++ IL DIETROFRONT DEL GOVERNO: SPOSTAMENTI TRA COMUNI CONSENTITI A NATALE,. SANTO STEFANO E CAPODANNO ++ -

Ultime Notizie dalla rete : Spostamenti tra

di Luigi Martino Una modifica al decreto già in Parlamento o un nuovo provvedimento per consentire lo spostamento tra Comuni il giorno di natale, il 26 dicembre e il 1° gennaio. È la decisione presa d ...Roma, 10 dic. (Adnkronos) – “Ricredersi, lo ritengo segno di saggezza. E come suol dirsi, per la saggezza non è mai troppo tardi”. Teresa Bellanova, capodelegazione di Italia Viva, commenta così parla ...