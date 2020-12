Non prestissimo la MIUI 13, prima ci sarà la MIUI 12.5 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Dispiace informarvi che il rilascio della MIUI 13 non è vicino come si poteva immaginare. Come riportato dal portale ‘gizchina.com‘, ci sarà prima un passaggio intermedio rappresentato dalla MIUI 12.5, che naturalmente dovrà precedere la distribuzione su larga scala della prossima interfaccia utente. Oltretutto, per ragioni relative ad alcuni bisogno di sviluppo su cui non si è indugiato di più, i lavori dedicati alla MIUI 12.5 sarebbero stati momentaneamente sospesi per i Redmi 10X, Redmi 10X Pro e Redmi K30 Extreme Commemorative Edition, ed essere posticipata fino al 18 dicembre. Le brutte notizie, del resto, erano arrivate anche nella giornata di ieri 9 dicembre, quando in questo articolo dedicato siamo stati costretti ad informarvi che i vari ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 10 dicembre 2020) Dispiace informarvi che il rilascio della13 non è vicino come si poteva immaginare. Come riportato dal portale ‘gizchina.com‘, ciun passaggio intermedio rappresentato dalla12.5, che naturalmente dovrà precedere la distribuzione su larga scala della prossima interfaccia utente. Oltretutto, per ragioni relative ad alcuni bisogno di sviluppo su cui non si è indugiato di più, i lavori dedicati alla12.5 sarebbero stati momentaneamente sospesi per i Redmi 10X, Redmi 10X Pro e Redmi K30 Extreme Commemorative Edition, ed essere posticipata fino al 18 dicembre. Le brutte notizie, del resto, erano arrivate anche nella giornata di ieri 9 dicembre, quando in questo articolo dedicato siamo stati costretti ad informarvi che i vari ...

