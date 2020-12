Covid, la Cina ora lancia accuse. Global Times: «Virus prima in Italia che a Wuhan» (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il Global Times, tabloid in lingua inglese del Quotidiano del Popolo (organo del Partito comunista cinese), pubblica oggi un controverso articolo pubblicato sul suo sito web e titolato... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il, tabloid in lingua inglese del Quotidiano del Popolo (organo del Partito comunista cinese), pubblica oggi un controverso articolo pubblicato sul suo sito web e titolato...

repubblica : Covid, la Cina sposta in Italia l'origine del virus - LegaSalvini : Mario Giordano: 'Ora la Cina dice che l’origine del Covid è l’Italia? Cari cinesi, dovete pagare per i danni che av… - JagoMiani : @LUCAMARANTO @eziomauro @repubblica Studiosi dicono che in Cina il covid girasse da Agosto 2019, certo, dire che si… - DalpianoFabiola : RT @filipposantelli: Ho fatto una bella chiacchierata con ?@valeriamanieri? e ?@fradicioni? su cina ???? e virus ??, dal contenimento alla dis… - gianfrancomusi2 : RT @leggoit: Covid, accuse dalla Cina: «Il virus prima in Italia, poi a Wuhan» -