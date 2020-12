Buon compleanno Kiki Bertens | campionessa coraggiosa

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Boun. Oggi la tennista olandese compie 29 anni e per tanti motivi è un piacere poter parlare di lei come un’atleta sana, in attività e tra le migliiori interpreti del circuito.è considerata la tennista olandese più forte di sempre. Un titolo che, seppur riferito ad un paeseproduttore di fiori ma meno di esponenti della racchetta, è comunque un onorevole riconoscimento. Al suo attivo in ogni casopuò vantare ben 10 successi nei tornei Wta e un best ranking da numero 4 del mondo ottenuto nel 2019e la vittoria più importante Ildiè certamente anche l’occasione di ricordare una storia di coraggio e di speranza, che ...

Kiki Bertens Il 10-12-1991 Kiki Bertens (soprannome: ) è nata a Wateringen, Netherlands. Figlia di padre (?) e madre(?) è tennista (f) nel 2020 ha avuto successo per Fed cup, WTA Fez.Kiki Bertens (Wateringen, 10 dicembre 1991) è una tennista olandese.. Considerata la miglior tennista olandese di sempre, in carriera si è aggiudicata dieci titoli WTA in singolare, tra cui il più prestigioso Mutua Madrid Open, e dieci in doppio, insieme a 18 titoli ITF.. Nei tornei del Grande Slam vanta una semifinale all'Open di Francia 2016 e un quarto di finale a Wimbledon 2018, mentre ...Buon compleanno Weah: rivivi la leggendaria cavalcata col Verona Errani, furia contro Kiki Bertens: "Una presa per il c**o..." Fedez e Chiara, cena con Dybala e poi il dolce annuncio...