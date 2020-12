Parco del Cilento, entro il 16 dicembre domande per 100 borse di studio (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Sono 100 le borse di studio promosse dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni destinate ad altrettanti giovani professionisti. Le proposte progettuali da presentare, relative agli ambiti tematici di interesse, potranno riguardare anche le 2 Aree Marine Protette di Santa Maria di Castellabate e di Costa Infreschi e della Masseta, gestite dall’Ente Parco.L’importo di ogni borsa-premio è pari 1.000 €. Verrà corrisposto in un’unica soluzione, tramite bonifico sulle coordinate fornite dal beneficiario. Possono partecipare al bando e presentare le proposte progettuali coloro che: - abbiano età compresa tra 18 e 35 anni compiuti;- siano in possesso di laurea magistrale o triennale; Le idee dovranno riguardare, sinteticamente: - conservazione e valorizzazione del paesaggio; - promozione ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Sono 100 ledipromosse dalNazionale del, Vallo di Diano ed Alburni destinate ad altrettanti giovani professionisti. Le proposte progettuali da presentare, relative agli ambiti tematici di interesse, potranno riguardare anche le 2 Aree Marine Protette di Santa Maria di Castellabate e di Costa Infreschi e della Masseta, gestite dall’Ente.L’importo di ogni borsa-premio è pari 1.000 €. Verrà corrisposto in un’unica soluzione, tramite bonifico sulle coordinate fornite dal beneficiario. Possono partecipare al bando e presentare le proposte progettuali coloro che: - abbiano età compresa tra 18 e 35 anni compiuti;- siano in possesso di laurea magistrale o triennale; Le idee dovranno riguardare, sinteticamente: - conservazione e valorizzazione del paesaggio; - promozione ...

