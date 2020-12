Dodicenne stuprata dà alla luce due gemelli | non le hanno permesso di abortire

Leggi su periodicoitaliano

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Unaviolentata è stata costretta a portare a termine la gravidanza ed è adesso madre di due. L’aborto è un argomento delicato, non è facile dire da esterno cosa sia giusto fare nel caso in cui non si desidera portare a termine una gravidanza non voluta. Si tratta di una decisione che spettamadre. Cos’è più importante tra la vita del nascituro e quella della donna che lo partorirà? Impossibile addentrarsi oltre su un discorso spinoso e pieno di sfaccettature. Tuttavia il caso delladi San Salvador (Argentina), costretta a partorire ifrutto di uno stupro non può che far discutere. Come detto ad inizio pezzo, probabilmente la scelta migliore che si possa fare riguardo l’aborto è lasciare libera scelta a chi quei figli li deve portare in grembo e ...