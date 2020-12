Uomini e donne, Rosa Perrotta e PIetro Tartaglione sono in crisi: i dettagli del gossip (Di martedì 8 dicembre 2020) Rosa Perrotta e PIetro Tartaglione sono a quanto pare in crisi, o almeno questo è quanto trapela dalle ultime indiscrezioni emerse in rete. I due ormai ex protagonisti di Uomini e donne, nonostante la presenza del figlio Dodo nella loro vita, avuto un anno fa, sono a detta dei nuovi gossip sul loro conto in crisi, alla luce di diversi dettagli evidenti sui loro rispettivi profili social. Nel nostro articolo, vi svisceriamo tutto della tanto vociferata crisi della coppia, nata al dating show di Maria De Filippi tre anni fa. Rosa Perrotta e PIetro Tartaglione: i dettagli della vociferata ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 8 dicembre 2020)a quanto pare in, o almeno questo è quanto trapela dalle ultime indiscrezioni emerse in rete. I due ormai ex protagonisti di, nonostante la presenza del figlio Dodo nella loro vita, avuto un anno fa,a detta dei nuovisul loro conto in, alla luce di diversievidenti sui loro rispettivi profili social. Nel nostro articolo, vi svisceriamo tutto della tanto vociferatadella coppia, nata al dating show di Maria De Filippi tre anni fa.: idella vociferata ...

