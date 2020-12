Barcellona Juventus, Pirlo: “Partita perfetta. Da domani testa al campionato” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La Juventus sbanca il Camp Nou battendo il Barcellona con un netto 0-3. Una doppietta di Cristiano Ronaldo e la rete di Mckennie regalano anche il primato del girone alla squadra di Andrea Pirlo. Una risposta importante per i bianconeri che, inoltre, si sono visti annullare anche la quarta rete per un fuorigioco di Leonardo Bonucci. Barcellona Juventus: le parole di Pirlo “È stata brava la Juve, Ronaldo gioca nella Juventus. C’è da fare i complimenti- ha dichiarato Andrea Pirlo tramite i microfoni Mediaset- a tutta la squadra che ha fatto una partita perfetta. L’atteggiamento iniziale era diverso, con questa voglia e determinazione i valori vengono fuori. Siamo stati bravi a tenere le posizioni, avevamo preparato questa partita per ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Lasbanca il Camp Nou battendo ilcon un netto 0-3. Una doppietta di Cristiano Ronaldo e la rete di Mckennie regalano anche il primato del girone alla squadra di Andrea. Una risposta importante per i bianconeri che, inoltre, si sono visti annullare anche la quarta rete per un fuorigioco di Leonardo Bonucci.: le parole di“È stata brava la Juve, Ronaldo gioca nella. C’è da fare i complimenti- ha dichiarato Andreatramite i microfoni Mediaset- a tutta la squadra che ha fatto una partita. L’atteggiamento iniziale era diverso, con questa voglia e determinazione i valori vengono fuori. Siamo stati bravi a tenere le posizioni, avevamo preparato questa partita per ...

OptaPaolo : 1 - La #Juventus è la prima squadra italiana nella storia a segnare tre gol al Barcellona in trasferta in competizi… - juventusfc : ?? Qui Camp Nou ?? Sta per iniziare la conferenza stampa di @Pirlo_official e @bonucci_leo19 ?? LIVE (e on demand)… - juventusfc : ?????????????????? ?? ???????????????????? ?? - mau760 : RT @SandroSca: Dal 2010 Barca al Camp Nou in UCL: 43 vittorie 8 pareggi 2 sconfitte -Barcellona-Bayern 0-3 (2013) -Barcellona-Juventus 0-3… - _marialucia_16 : RT @CucchiRiccardo: Si è vista una bella #Juventus. Un buon dinamismo, collaborazione in ogni fase del gioco, personalità. E qualità tecnic… -