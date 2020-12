Sanità, in Campania e in Calabria mancano mammografi e apparecchiature per Tac e risonanze (Di lunedì 7 dicembre 2020) In Campania e Calabria “mancano mammografi, apparecchiature per Tac e risonanza magnetica”. Lo denuncia il report dell’Osservatorio civico sul federalismo in Sanità, giunto alla sua ottava edizione, presentato oggi da Cittadinanzattiva-Tribunale per i diritti del malato nel corso di un webmeeting. “Ben al di sotto della media nazionale per dotazione di mammografi (96,6 per 1 milione di abitanti), ci sono regioni del Sud come la Campania con 76,5 mammografi per un milione di abitanti e la Calabria con 86,6 – evidenzia il report – Stessa situazione per la Calabria e la Campania in merito alla dotazione di Tac (rispettivamente 17,8 e 16,1 con media nazionale a 19,9/1mln abitanti) e a ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 7 dicembre 2020) Inper Tac e risonanza magnetica”. Lo denuncia il report dell’Osservatorio civico sul federalismo in, giunto alla sua ottava edizione, presentato oggi da Cittadinanzattiva-Tribunale per i diritti del malato nel corso di un webmeeting. “Ben al di sotto della media nazionale per dotazione di(96,6 per 1 milione di abitanti), ci sono regioni del Sud come lacon 76,5per un milione di abitanti e lacon 86,6 – evidenzia il report – Stessa situazione per lae lain merito alla dotazione di Tac (rispettivamente 17,8 e 16,1 con media nazionale a 19,9/1mln abitanti) e a ...

AMarBio13 : RT @tellgiornale: Il calvario di Michele, isolato per 26 giorni e mai contattato dall'Asl per i tamponi di controllo #COVID19 #Covid_19 #co… - tellgiornale : Il calvario di Michele, isolato per 26 giorni e mai contattato dall'Asl per i tamponi di controllo #COVID19… - karlMar80065837 : @VincenzoDeLuca Presidente il punto della situazione è che lei, dall'inizio della pandemia, ha emesso, in media, un… - alexbintqaboos1 : RT @nonelarena: #nonelarena Luigi #Greco, infettivologo: 'Perché tutto deve essere gestito da politici che non capiscono una mazza di #sani… - Luongo11 : #nonelarena #massimogiletti #campania #sanita ci si cheide con tutto quello che è successo e sta succedendo come è… -