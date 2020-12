Quarant’anni senza John Lennon, a consolarci è la sua musica immortale (Di lunedì 7 dicembre 2020) BOLOGNA – Sono trascorsi quarant’anni dalla sera fatale in cui Mark David Chapman premette il grilletto, e l’oscurità si prese la stella più brillante del firmamento musicale. Il 7 dicembre 1980 moriva John Lennon, e con lui sfumava non solo uno dei capitoli più intensi della storia culturale del mondo, ma anche un’epoca sociale fatta di ‘bed-in’ e di contestazioni pacifiche, di figli dei fiori e di ‘Give Peace a Chance’. Leggi su dire (Di lunedì 7 dicembre 2020) BOLOGNA – Sono trascorsi quarant’anni dalla sera fatale in cui Mark David Chapman premette il grilletto, e l’oscurità si prese la stella più brillante del firmamento musicale. Il 7 dicembre 1980 moriva John Lennon, e con lui sfumava non solo uno dei capitoli più intensi della storia culturale del mondo, ma anche un’epoca sociale fatta di ‘bed-in’ e di contestazioni pacifiche, di figli dei fiori e di ‘Give Peace a Chance’.

