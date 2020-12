Muore a 18 anni la promessa del motorally Sara Lenzi: l'incidente durante una gara (Di lunedì 7 dicembre 2020) incidente alla manifestazione motoristica Rally Sandalion: Muore Sara Lenzi, 18enne promessa del motorally. È accaduto ieri, 6 dicembre, ad Alà dei Sardi, nel Nord Sardegna: la ragazza è deceduta in seguito alla caduta dalla moto, alla guida della quale stava effettuando un trasferimento tecnico previsto dalla gara. L’impatto a terra è stato fatale e a niente è valso l’intervento del 118 e l’attivazione del servizio di elisoccorso. La giovane, Sara Lenzi, di Piombino, stava partecipando al Raid TT, manifestazione motoristica di livello nazionale, valida anche come settima e ottava prova del Campionato Italiano motorally 2020. durante un trasferimento la giovane è caduta dalla moto. L’urto al suolo è ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 7 dicembre 2020)alla manifestazione motoristica Rally Sandalion:, 18ennedel. È accaduto ieri, 6 dicembre, ad Alà dei Sardi, nel Nord Sardegna: la ragazza è deceduta in seguito alla caduta dalla moto, alla guida della quale stava effettuando un trasferimento tecnico previsto dalla. L’impatto a terra è stato fatale e a niente è valso l’intervento del 118 e l’attivazione del servizio di elisoccorso. La giovane,, di Piombino, stava partecipando al Raid TT, manifestazione motoristica di livello nazionale, valida anche come settima e ottava prova del Campionato Italiano2020.un trasferimento la giovane è caduta dalla moto. L’urto al suolo è ...

