Milan, spazio ai giovani: in Europa League con Maldini e Colombo (Di lunedì 7 dicembre 2020) Europa League, già ottenuta la qualificazione al prossimo turno, il Milan farà ampio turnover giovedì in Europa contro lo Sparta Praga La qualificazione ai sedicesimi già ottenuta con un turno di anticipo spingerà Pioli a compiere un ampio turnover per la sfida di giovedì in Europa League contro lo Sparta Praga. Dalot dovrebbe tornare tra i titolari mentre a centrocampo Krunic sembra attualmente il più quotato a sostituire Kessié. Ma è in avanti che il Milan dovrebbe operare la maggior parte dei cambi: gli scontri ravvicinati in questo mese impongono un turno di riposo per i più utilizzati e proprio per questo motivo giovedì potrebbe essere l'occasione per vedere dal primo minuto in gara ufficiale insieme Daniel Maldini e ...

