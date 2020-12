In India centinaia di persone sono finite in ospedale per una malattia non identificata (Di lunedì 7 dicembre 2020) Nel fine settimana a Eluru, città Indiana nello stato meridionale dell’Andhra Pradesh, una persona è morta e centinaia sono state ricoverate in ospedale a causa una malattia che al momento non è stata identificata. Tra i sintomi finora riscontrati ci Leggi su ilpost (Di lunedì 7 dicembre 2020) Nel fine settimana a Eluru, cittàna nello stato meridionale dell’Andhra Pradesh, una persona è morta estate ricoverate ina causa unache al momento non è stata. Tra i sintomi finora riscontrati ci

Nel fine settimana a Eluru, città indiana nello stato meridionale dell'Andhra Pradesh, una persona è morta e centinaia sono state ricoverate in ospedale a ...

