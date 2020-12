Euphoria, la recensione del primo episodio speciale: cinquanta minuti di altissima televisione (Di lunedì 7 dicembre 2020) La recensione del primo episodio speciale di Euphoria, la serie HBO creata da Sam Levinson con protagonista Zendaya, fresca vincitrice dell'Emmy come miglior attrice. Siamo abbastanza emozionati nell'iniziare la nostra recensione del primo episodio speciale di Euphoria perché mai ci saremmo aspettati un'ora così straordinaria di televisione. Dopo un anno e mezzo dalla conclusione della prima stagione, la serie creata da Sam Levinson targata HBO e con protagonista Zendaya, fresca vincitrice di un Emmy proprio per la sua interpretazione di Rue, torna per il primo di due speciali (il secondo verrà trasmesso a gennaio 2021) che si pongono come un ponte in attesa della seconda stagione. Lo ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 7 dicembre 2020) Ladeldi, la serie HBO creata da Sam Levinson con protagonista Zendaya, fresca vincitrice dell'Emmy come miglior attrice. Siamo abbastanza emozionati nell'iniziare la nostradeldiperché mai ci saremmo aspettati un'ora così straordinaria di. Dopo un anno e mezzo dalla conclusione della prima stagione, la serie creata da Sam Levinson targata HBO e con protagonista Zendaya, fresca vincitrice di un Emmy proprio per la sua interpretazione di Rue, torna per ildi due speciali (il secondo verrà trasmesso a gennaio 2021) che si pongono come un ponte in attesa della seconda stagione. Lo ...

