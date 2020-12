VIDEO Mick Schumacher vince in F2. Il tedesco è Campione ed è pronto per la F1

Leggi su oasport

(Di domenica 6 dicembre 2020)ha vinto il campionato F2 2020. Il figlio d’arte è riuscito a raggiungere l’obiettivo e a conquistare il titolo nella cadetteria della F1. Il trionfo è arrivato al termine della sprint race del GP del Sakhir, ultima gara dell’anno. Oggiè partito a razzo e si è trovato a lungo in terza posizione davanti a Ilott, ma nel corso del 19mo giro l’alfiere della Prema è andato in difficoltà venendo sorpassato da Ilott, ma anche da Zhou e Schwartzman. Ilsi ferma allora ai box per sostituire le gomme quando mancano 14 giri al termine, ma rientra in pista a fionda e firma il giro veloce. Ilott è sempre terzo alle spalle di Daruvala e Tsunoda. Il risultato non gli permetterebbe di insidiare Schumi Jr. per il titolo, nel finale perde una serie di posizioni ed è così il grande figlio d’arte a esultare. ...