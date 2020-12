Quanto guadagna Babbo Natale?

Leggi su vanityfair

(Di domenica 6 dicembre 2020) Un’e-mail di auguri dalla grafica curata costa 3,99 euro; una letterina cartacea con font elegante e firma autografa 7,99 euro; un video messaggio Whatsapp personalizzato di 3 minuti 14,99 euro; una videochiamata in tempo reale di mezz’ora 49.99 euro. È il tariffario di Babbo Natale, che in questo 2020 d.C. (dopo Covid) per continuare a dispensare sogni, sorprese e magie, si è adeguato alle normative da emergenza sanitaria ed è ricorso, come tutti, agli strumenti online. Accade nel Magico Paese di Natale – una specie di borgo fiabesco allestito come una boule de neige a Govone (Cuneo) – dove in barba (è proprio il caso di dirlo!) alle restrizioni da Dpcm, il signore in vestito rosso taglia extra large si è attrezzato con videochat e smartphone per proseguire il suo lavoro munendosi, oltre che di fantasia, soprattutto di creatività virtuale. Una evoluzione in formula digitale che tuttavia lascia intatto lo spirito di festa tipico dell’evento, per continuare a elargire regali e auguri ai suoi affezionati fan attraverso un’esperienza inedita, inaugurata proprio quest’anno.