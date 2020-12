Meteo 30 giorni dell’Aeronautica Militare. L’Inverno che tanti non si aspettavano (Di domenica 6 dicembre 2020) Rielaborazione grafica di parte del nostro Emisfero visto da un satellite. Il bollettino contiene un’interessante premessa con analisi degli indici di comportamento del clima. E ciò è pregevole, in quanto tali argomenti vengono discussi quasi ovunque nel Mondo, ed in Italia in TV dai famosi Meteoman nella trasmissione di previsioni Meteo di Rai 1. In particolare, come non ricordare estremamente un Andrea Baroni estremamente concitato per lo Strat Warming che aveva innescato lo spostamento di masse d’aria gelide dalla Siberia verso l’Europa. Sottolineiamo che l’Aeronautica Militare non prospetta alcune replica di eventi Meteo analoghi. Il bollettino Meteo con validità 30 giorni diffuso dell’Aeronautica Militare che riportiamo, contiene alla fine ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 6 dicembre 2020) Rielaborazione grafica di parte del nostro Emisfero visto da un satellite. Il bollettino contiene un’interessante premessa con analisi degli indici di comportamento del clima. E ciò è pregevole, in quanto tali argomenti vengono discussi quasi ovunque nel Mondo, ed in Italia in TV dai famosiman nella trasmissione di previsionidi Rai 1. In particolare, come non ricordare estremamente un Andrea Baroni estremamente concitato per lo Strat Warming che aveva innescato lo spostamento di masse d’aria gelide dalla Siberia verso l’Europa. Sottolineiamo che l’Aeronauticanon prospetta alcune replica di eventianaloghi. Il bollettinocon validità 30diffusoche riportiamo, contiene alla fine ...

