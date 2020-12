Antonella Elia | parla Pietro a Domenica Live | “L’ho delusa e ferita”

Leggi su dailynews24

(Di domenica 6 dicembre 2020) Nelle scorse settimane, a lasciare senza parole il pubblico del Grande Fratello Vip era stata. L’ex concorrente e ora opinionista del programma, infatti, ha inaspettatamente annunciato in diretta la rottura conDelle Piane: “Ho il cuore spezzato. Conè finita, questa volta per sempre. Sono single”. Se fino ad oggi non L'articolo