“A riveder le stelle” | il teatro La Scala di Milano riparte da qui Alla prima i lavoratori canteranno l’inno di Mameli – Il video

Leggi su open.online

(Di domenica 6 dicembre 2020) Mai fino ad ora unadelLaè stata così partecipata. Gli spettacoli sul palco più famoso die di Italia ripartono con Ale stelle, 2 ore e 45 minuti di canto, balletto e recitazione trasmessi in diretta su Rai 1 e Radio 3 alle 17 di domani, lunedì. E dunque, «Quest’anno saremo tutti infila», come si legge sull’immagine del profilo Facebook delcosì uno dei simboli della cultura più importanti in Italia e nel mondo, dopo la pausa forzata resa necessaria dall’epidemia da Coronavirus per frenare la quale il governo ha chiuso con Dpcm anche i luoghi della cultura, compresi cinema, teatri e musei. Dopo lanza delSan Carlo di Napoli, qualche ...