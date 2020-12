Sfondano a martellate la vetrina di una orologeria in centro: furto di Rolex a Milano (Di sabato 5 dicembre 2020) Milano, 5 dicembre 2020 - Due uomini hanno sfondato a martellate la vetrina di una orologeria nel centro di Milano portando via tre Rolex. È accaduto poco prima delle 19 in via degli Arcimboldi, una ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 5 dicembre 2020), 5 dicembre 2020 - Due uomini hanno sfondato aladi unaneldiportando via tre. È accaduto poco prima delle 19 in via degli Arcimboldi, una ...

Notiziedi_it : Sfondano a martellate la vetrina di un’orologeria in centro a Milano e scappano con tre Rolex - qn_giorno : Sfondano a martellate la vetrina di una orologeria in centro: furto di Rolex a #Milano - rep_milano : Sfondano a martellate la vetrina di un'orologeria in centro a Milano e scappano con tre Rolex [aggiornamento delle… -

Ultime Notizie dalla rete : Sfondano martellate Sfondano a martellate la vetrina di una orologeria in centro: furto di Rolex a Milano IL GIORNO Sfondano a martellate la vetrina di una orologeria in centro: furto di Rolex a Milano

Milano, 5 dicembre 2020 - Due uomini hanno sfondato a martellate la vetrina di una orologeria nel centro di Milano portando via tre Rolex. È accaduto poco prima delle 19 in via d ...

Sfondano a martellate la vetrina di un'orologeria in centro a Milano e scappano con tre Rolex

Poco prima delle 19 due uomini hanno assaltato Ceriani, in una stradina a pochi passi da piazza Duomo, mentre una dipendente era all'interno del negozio.

Milano, 5 dicembre 2020 - Due uomini hanno sfondato a martellate la vetrina di una orologeria nel centro di Milano portando via tre Rolex. È accaduto poco prima delle 19 in via d ...Poco prima delle 19 due uomini hanno assaltato Ceriani, in una stradina a pochi passi da piazza Duomo, mentre una dipendente era all'interno del negozio.