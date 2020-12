Progettano una barca con la forma di una cerniera che sembra aprire l’acqua sul suo percorso [VIDEO] (Di domenica 6 dicembre 2020) Se grazie all’arrivo dell’era virtuale e dei social network, pensavate di aver visto di tutto nella vita è arrivato il momento di ricredervi. Infatti, un designer giapponese, Yasuhiro Suzuki, ha voluto sorprendere il mondo intero con la sua ultima creazione, che ha lasciato completamente a bocca aperta tutti gli utenti che hanno visto il VIDEO che oggi vogliamo proporvi. Yasuhiro è un designer all’avanguardia e in passato aveva già creato delle opere stravaganti, ma questa volta si è assolutamente superato, infatti a voluto creare una barca a forma di… cerniera lampo! Ebbene sì, l’opera creata dal designer giapponese da proprio l’impressione di essere una zip che apre in due il mare. Questa curiosa imbarcazione è stata presentata al Designart Tokyo 2020 e il suo nome è Zipper Fastener Ship. credit: ... Leggi su virali.video (Di domenica 6 dicembre 2020) Se grazie all’arrivo dell’era virtuale e dei social network, pensavate di aver visto di tutto nella vita è arrivato il momento di ricredervi. Infatti, un designer giapponese, Yasuhiro Suzuki, ha voluto sorprendere il mondo intero con la sua ultima creazione, che ha lasciato completamente a bocca aperta tutti gli utenti che hanno visto ilche oggi vogliamo proporvi. Yasuhiro è un designer all’avanguardia e in passato aveva già creato delle opere stravaganti, ma questa volta si è assolutamente superato, infatti a voluto creare unadi…lampo! Ebbene sì, l’opera creata dal designer giapponese da proprio l’impressione di essere una zip che apre in due il mare. Questa curiosa imzione è stata presentata al Designart Tokyo 2020 e il suo nome è Zipper Fastener Ship. credit: ...

