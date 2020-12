Ipotesi riapertura palestre e ripresa calcetto a gennaio: possibile data (Di sabato 5 dicembre 2020) Bisogna prendere in esame nuove voci, questa mattina, a proposito di riapertura palestre e ripresa calcetto. Premesso che a dicembre non ci saranno novità rilevanti e concrete sotto questo punto di vista, come vi ho anticipato con un articolo recente sul nostro magazine, ritengo importante fare il punto della situazione oggi 5 dicembre con le informazioni disponibili. Il tutto, facendo presente da subito che dal governo non abbiamo indicazioni ufficiali sulle quali ragionare per adesso. riapertura palestre e ripresa calcetto, cosa aspettarsi a gennaio Secondo le segnalazioni che ho avuto modo di raccogliere in queste ore, alcuni telegiornali avrebbero ipotizzato la possibile riapertura ... Leggi su optimagazine (Di sabato 5 dicembre 2020) Bisogna prendere in esame nuove voci, questa mattina, a proposito di. Premesso che a dicembre non ci saranno novità rilevanti e concrete sotto questo punto di vista, come vi ho anticipato con un articolo recente sul nostro magazine, ritengo importante fare il punto della situazione oggi 5 dicembre con le informazioni disponibili. Il tutto, facendo presente da subito che dal governo non abbiamo indicazioni ufficiali sulle quali ragionare per adesso., cosa aspettarsi aSecondo le segnalazioni che ho avuto modo di raccogliere in queste ore, alcuni telegiornali avrebbero ipotizzato la...

