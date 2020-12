F2 GP Sakhir 2020 Gara 1, Tsunoda vince una gara pazza! (Di sabato 5 dicembre 2020) Si chiude il sabato della F2 nel weekend del GP di Sakhir 2020 con la fine di gara 1. È stata una Feature Race davvero esplosiva, con tanti sorpassi e molto divertimento. La vittoria finale va a Yuki Tsunoda, partito dalla pole e autore di una condotta di gara eccellente. In seconda posizione chiude Guanyu Zhou, in terza Nikita Mazepin. Rimandato a domani il round finale per la conquista del titolo tra Schumacher ed Ilott. F2 GP Sakhir 2020 gara 1 – Partenza e prima parte della corsa Allo spegnimento dei semafori Lundgaard si pianta. Mazepin invece parte bene e ottiene la P1, con Shwartzman che segue il connazionale. Intanto Schumacher scatta con molta prudenza e al Giro 3 si trova in P15. Il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 5 dicembre 2020) Si chiude il sabato della F2 nel weekend del GP dicon la fine di1. È stata una Feature Race davvero esplosiva, con tanti sorpassi e molto divertimento. La vittoria finale va a Yuki, partito dalla pole e autore di una condotta dieccellente. In seconda posizione chiude Guanyu Zhou, in terza Nikita Mazepin. Rimandato a domani il round finale per la conquista del titolo tra Schumacher ed Ilott. F2 GP1 – Partenza e prima parte della corsa Allo spegnimento dei semafori Lundgaard si pianta. Mazepin invece parte bene e ottiene la P1, con Shwartzman che segue il connazionale. Intanto Schumacher scatta con molta prudenza e al Giro 3 si trova in P15. Il ...

