Cyberpunk 2077, dalle prime stime la mappa di gioco sarà due volte più grande di Grand Theft Auto V (Di sabato 5 dicembre 2020) Come se non bastassero i cinque giorni che ci separano dal lancio di Cyberpunk 2077, ora anche i fan contribuiscono a far salire l'interesse e l'attesa per questo titolo monumentale, con delle teorie incredibilmente audaci. Lo youtuber EdgeRunner Cold è riuscito infatti a stimare, a Grandi linee, la Grandezza della mappa di gioco del titolo CD Projekt e, se le sue teorie risultassero corrette, si tratterebbe di un'estensione mastodontica. L'influencer ha illustrato i suoi strumenti di valutazione e deduzione nel video disponibile qui di seguito e vi consigliamo di dargli un'occhiata, per scoprire se siete d'accordo o meno con le sue conclusioni.

